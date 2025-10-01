Percassi e Generali acquistano Oriocenter la grande galleria commerciale collegata all’aeroporto
Bergamo – Generali Real Estate e gruppo Percassi hanno concluso l'acquisizione, mediante un fondo partecipato al 50% della Galleria Commerciale del Centro Commerciale Oriocenter da Commerz Real. Il controvalore complessivo dell'operazione è di circa 470 milioni. I ruoli. Percassi è il property manage r del centro commerciale sin dalla sua inaugurazione nel 1998 e continuerà a svolgere tale attività. Generali Real Estate agirà come asset manager del centro commerciale. I numeri. Situato alle porte di Bergamo e collegato all'Aeroporto Internazionale di Orio al Serio, Oriocenter è il primo centro commerciale in Italia per superficie e ampiezza dell'offerta, nonché uno dei più grandi d'Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
