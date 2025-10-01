per san michele un continuo presidio sul territorio

Prezioso contributo all’ ordine e alla sicurezza nei tre giorni della Fiera di San Michele di Castelnovo Monti è stato dato, come ogni anno, dalla Polizia Locale dell’Appennino, un contributo importante considerata l’eccezionale affluenza di visitatori, oltre agli espositori. La nota del vicecomandante della Polizia Locale dell’Appennino Reggiano, il dottor Matteo Moratti. "Anche quest’anno la Polizia Locale ha garantito la propria presenza alla fiera di San Michele di Castelnovo ne’ Monti che in tre giorni ha raccolto la partecipazione di migliaia di visitatori. Oltre ai controlli ordinari istituiti con servizi di pattugliamento all’interno dell’area fieristica dalle ore 6,30 alle 3 di notte, la Polizia Locale era presente anche con uno stand allestito di fronte al Comando di via Dante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

