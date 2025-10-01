Per San Michele un continuo presidio sul territorio

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prezioso contributo all’ ordine e alla sicurezza nei tre giorni della Fiera di San Michele di Castelnovo Monti è stato dato, come ogni anno, dalla Polizia Locale dell’Appennino, un contributo importante considerata l’eccezionale affluenza di visitatori, oltre agli espositori. La nota del vicecomandante della Polizia Locale dell’Appennino Reggiano, il dottor Matteo Moratti. "Anche quest’anno la Polizia Locale ha garantito la propria presenza alla fiera di San Michele di Castelnovo ne’ Monti che in tre giorni ha raccolto la partecipazione di migliaia di visitatori. Oltre ai controlli ordinari istituiti con servizi di pattugliamento all’interno dell’area fieristica dalle ore 6,30 alle 3 di notte, la Polizia Locale era presente anche con uno stand allestito di fronte al Comando di via Dante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per san michele un continuo presidio sul territorio

© Ilrestodelcarlino.it - "Per San Michele un continuo presidio sul territorio"

In questa notizia si parla di: michele - continuo

san michele continuo presidio"Per San Michele un continuo presidio sul territorio" - Prezioso contributo all’ ordine e alla sicurezza nei tre giorni della Fiera di San Michele di Castelnovo Monti è stato dato, come ogni anno, dalla Polizia Locale dell’Appennino, un contributo importan ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Tor Marancia: presidio davanti l'IPAB San Michele - Condividi Gli attivisti sotto l'IPAB (1) Foto da: Tor Marancia: presidio davanti l'IPAB San Michele Gli attivisti sotto l'IPAB (2) Foto da: Tor Marancia: presidio davanti l'IPAB San Michele Il ... Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: San Michele Continuo Presidio