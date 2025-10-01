Per raccogliere voti non servono bandiere

Caro direttore Feltri, vorrei chiederle un parere sulla vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche. La sinistra, con Matteo Ricci candidato, sembrava convinta di poter ribaltare la situazione, forte anche delle piazze animate dalle ultime proteste e dalle campagne pacifiste a favore della Palestina. Ricci, addirittura, si presentava ai comizi con la bandiera palestinese, sventolandola o portandola sulle spalle. Non sarà stato proprio questo atteggiamento a segnarne la sconfitta? Non è forse paradossale che un candidato italiano, in Italia, si presenti con una bandiera straniera e per giunta controversa, invece di parlare dei problemi dei cittadini marchigiani? Lei cosa ne pensa? Lucia Crimi Cara Lucia, la vittoria di Acquaroli non mi stupisce affatto, così come non mi sorprende la sconfitta di Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Per raccogliere voti non servono bandiere

In questa notizia si parla di: raccogliere - voti

I voti di Franco Israel vs Roma Tuttosport: 7, La Stampa: 7, Sky Sport: 6.5, tuttomercatoweb.com: 6.5, Il Messaggero: 6.5 Segnali incoraggianti per un portiere chiamato a raccogliere la pesante eredità di Vanja Avanti così! - facebook.com Vai su Facebook

Kirk contro Kirk. Giorgia Meloni non ha capito niente. Il suo post è vergognoso, è soltanto un modo basso e volgare di raccogliere voti su una tragedia con un linguaggio totalmente sbagliato e fuori luogo per radicalizzare gli italiani: "Non ci faremo intimidire". K - X Vai su X

Per raccogliere voti non servono bandiere - Vedere Ricci sventolare quella bandiera non è soltanto qualcosa di infelice: è una mancanza di rispetto verso i marchigiani e verso la nostra stessa identità ... Si legge su msn.com