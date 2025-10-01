Per Pd e M5s meno voti del referendum

Ilgiornale.it | 1 ott 2025

Tre giorni fa sul Financial Times è apparso un titolo dal significato inequivocabile "Il voto in Italia in un ex bastione della sinistra: test per la tenuta della Meloni". La Regione in questione sono le Marche, definita regione "swing". Si può tradurre: "in bilico". Un modo altro per dire: "l'Ohio d'Italia". La larga affermazione del presidente Acquaroli fautorizza ironie. Non è mancato chi ha approfittato dell'occasione. In realtà, però, la vittoria del centrodestra non era affatto scontata. Il suo significato politico, per questo, non può essere banalizzato. Le ragioni risiedono nella storia ma non solo, anche altrove. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

