Per la prima volta un intervento di angioplastica coronarica sarà trasmesso in diretta dall' ospedale di Ravenna

1 ott 2025

Una prima volta importante per l'ospedale di Ravenna. L’esecuzione e condivisione dal vivo di un intervento di angioplastica coronarica rappresenta da sempre uno strumento imprescindibile per la didattica e la formazione dei professionisti. Per questo motivo, in tutti i congressi nazionali e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

prima volta intervento angioplasticaIntervento di angioplastica coronarica in diretta dalla Cardiologia di Ravenna durante il 46° congresso nazionale di emodinamica - In ambito di angioplastica coronarica, l’esecuzione e condivisione dal vivo di questo intervento rappresenta da sempre uno strumento imprescindibile per la didattica e la formazione dei professionisti ... Lo riporta ravennawebtv.it

Angioplastica coronarica, riuscito intervento su paziente 86enne - Un paziente di 86 anni con cardiopatia ischemica severa e pregressa endoprotesi aortica è stato sottoposto con successo a un'angioplastica coronarica complessa. Secondo ansa.it

