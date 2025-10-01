Per la prima volta un intervento di angioplastica coronarica sarà trasmesso in diretta dall' ospedale di Ravenna
Una prima volta importante per l'ospedale di Ravenna. L'esecuzione e condivisione dal vivo di un intervento di angioplastica coronarica rappresenta da sempre uno strumento imprescindibile per la didattica e la formazione dei professionisti. Per questo motivo, in tutti i congressi nazionali e.
Intervento di angioplastica coronarica in diretta dalla Cardiologia di Ravenna durante il 46° congresso nazionale di emodinamica - In ambito di angioplastica coronarica, l'esecuzione e condivisione dal vivo di questo intervento rappresenta da sempre uno strumento imprescindibile per la didattica e la formazione dei professionisti
