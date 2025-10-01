Per la Danimarca la guerra ibrida russa è solo l’inizio
Il 1.316 giorno di guerra in Ucraina prende il via da Copenaghen con la riunione informale del Consiglio Europeo. Presente tra i leader europei, la premier Giorgia Meloni. Nella sessione sul tema della Sicurezza e Difesa, con una presentazione da parte di Ursula von der Leyen sullo stato dei lavori a livello UE e in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: danimarca - guerra
L'attacco ibrido con droni su Danimarca e Norvegia: perché riguarda Kiev e la guerra (e cosa vorrebbe dimostrare Mosca)
L'attacco ibrido su Danimarca e Norvegia: perché riguarda Kiev e la guerra (e qual è il ruolo di Putin, che rifiuta ogni responsabilità)
La Nato: «Caccia ungheresi intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca». Zelensky: stop guerra o al Cremlino si trovino dei rifugi
UCRAINA | Mosca: "Kiev provocherà Polonia, vuole la Nato in guerra. Possibili attacchi di commando russi e bielorussi filo-ucraini". Raid russo su Sumy. Zelensky: "Nostri esperti anti-droni arrivati in Danimarca" #ANSA
Guerra Ucraina, Putin: «Le quattro regioni sono russe, stiamo vincendo». Zelensky: nostri esperti anti-droni arrivati in Danimarca
Copenaghen, Meloni: «Attrezzarci contro le provocazioni russe». La Danimarca: ok a mandato per abbattere droni - «I confini dell'alleanza sono estesissimi, non dobbiamo dimenticarci il fianco sud. Si legge su ilmattino.it
Vertice Ue, Danimarca: «Abbiamo mandato per abbattere i droni» - Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel doorstep prima del vertice Ue di Copenaghen dove i dossier dei dron ... Lo riporta ilsole24ore.com