Per il Monza la vittoria resta un tabù | pareggio a fior di nervi con l’Empoli
La prima vittoria stagionale in trasferta resta tabù. La sfortuna non accenna a smettere di accanirsi. E il Monza non riesce a rialzare la testa, soprattutto in termini di risultati. I biancorossi si fermano sull’1-1 (vantaggio di Carboni e pareggio toscano con Guarino) al Castellani contro l’Empoli, al termine di una prestazione comunque positiva, forse la migliore da quando è iniziato il campionato. Due pali, numerose occasioni enormi fallite e l’infortunio di Ciurria sono alcuni degli elementi che hanno caratterizzato una gara abbastanza folle. Paolo Bianco, nervosissimo ed espulso a metà primo tempo dopo un duro alterco col collega Pagliuca, resta sotto osservazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
