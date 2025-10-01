Per il Modena è nulla di fatto a Carrara ma il pari basta per conservare la vetta

Carrara, 1 ottobre 2025 – Saggio e profetico era stato chi aveva utilizzato, tra gli altri, il termine «scorbutica» (con annessi sinonimi, sempre utili) per rappresentare il film di Carrara, alla vigilia della proiezione serale. Insomma, c’è stato ben poco per cui divertirsi ma era ampiamente prevedibile sia per la bravura di un avversario scontroso e sia per la normale gestione di un impegno infrasettimanale. Tuttavia, può anche andare bene così e ci mancherebbe altro, al Modena non si può chiedere di vincere tutte le partite ma gli si può chiedere di mantenere una continuità di risultati e questo è riuscito, oltre alla porta inviolata di Chichizola, di gran lunga il migliore in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

