Per i miei 18 anni non voglio regali né fiori | donate al canile e per le adozioni dei cani

Per i 18 anni ha chiesto a parenti amici un solo regalo: invece che spendere in regali e fiori dare un contributo per la gestione del canile comunale e perle attività di sensibilizzazione all'adozione e tutela degli animali. La richiesta è stata fatta dalla giovane umbra Greta Serafini.