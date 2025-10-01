Per i miei 18 anni non voglio regali né fiori | donate al canile e per le adozioni dei cani
Per i 18 anni ha chiesto a parenti amici un solo regalo: invece che spendere in regali e fiori dare un contributo per la gestione del canile comunale e perle attività di sensibilizzazione all’adozione e tutela degli animali. La richiesta è stata fatta dalla giovane umbra Greta Serafini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
