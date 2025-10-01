Peppe De Cecco e l' amore per Pescara e per il Delfino

Il destino ha inteso strappare Giuseppe Adolfo De Cecco, per tutti “Don Peppe”, alla vita terrena proprio nel giorno del compleanno e quello di una partita del suo amatissimo Delfino, che con il lutto al braccio (è arrivata l'autorizzazione della Lega, anche per il minuto di raccoglimento). 🔗 Leggi su Ilpescara.it

"Ciao Don Peppe": il Pescara piange la morte di Giuseppe Adolfo De Cecco

Il Pescara piange la morte dell’ex presidente Giuseppe Adolfo De Cecco: “Ciao don Beppe” - Il Pescara Calcio piange la morte dell’ex presidente Giuseppe Adolfo De Cecco: “Non verrà mai dimenticato. Segnala fanpage.it

Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, re della pasta ed ex presidente del Pescara: oggi avrebbe compiuto 77 anni - È morto oggi nel giorno del suo compleanno Giuseppe Adolfo De Cecco, Amministratore e Presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, ed ex presidente ... fanpage.it scrive