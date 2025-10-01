Pensioni di ottobre 2025 | oggi 1° ottobre il pagamento Accredito ritiro in contanti e conguagli

Da giorni è online il cedolino delle pensioni di ottobre 2025, che vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, quindi oggi mercoledì 1. Il documento raggruppa tutte le informazioni riguardanti la pensione lorda e le trattenute fiscali a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali. Inoltre, per i contribuenti che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta in dichiarazione dei redditi, il cedolino contiene anche i rimborsi o le trattenute derivanti risultanti dal modello 730 inviato all’Agenzia Entrate. Indice. Le date di pagamento delle pensioni di ottobre. Ritiro delle somme in contanti. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

