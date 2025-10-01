Pensare come una montagna e dialogare con le comunità | la sfida dell’arte
Sabato 4 ottobre si inaugura il quinto e ultimo ciclo del programma della Gamec “ Pensare come una montagna – Il Biennale delle Orobie ”. Nel corso dell’intera giornata il territorio bergamasco sarà animato da una programmazione diffusa, che vedrà protagonisti artisti internazionali in dialogo con le comunità di Bergamo, Almenno San Bartolomeo, Dalmine, Gerosa e Sottochiesa. L’inaugurazione dell’ultimo ciclo del programma sarà l’occasione per riattivare alcuni degli interventi artistici realizzati nel corso dei due anni del progetto: un’iniziativa che conferma l’impegno della Gamec nel coinvolgimento attivo delle comunità locali e nel valorizzare l’arte come strumento di partecipazione e coesione sociale, in continuità con quanto sviluppato nell’ambito di Pensare come una montagna – Il Biennale delle Orobie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
