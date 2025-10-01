Pennetta show a Ballando con le stelle | total black e charme da regina per tifare Fognini

Ilveggente.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le Stelle, Fabio Fognini debutta e Flavia Pennetta gli “ruba” la scena: look raffinato, charme e sostegno speciale per il marito tennista. Avrà anche cambiato “tribuna”, magari, ma il suo modo di sostenere il marito è rimasto sempre quello. Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono talmente in simbiosi, talmente in sintonia, che si capiscono al volo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Succedeva in campo ed è accaduto anche lo scorso sabato, mentre l’ex tennista ligure, ritiratosi subito dopo Wimbledon, debuttava su un palcoscenico completamente nuovo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pennetta show a ballando con le stelle total black e charme da regina per tifare fognini

© Ilveggente.it - Pennetta show a Ballando con le stelle: total black e charme da regina per tifare Fognini

In questa notizia si parla di: pennetta - show

pennetta show ballando stellePennetta show a Ballando con le stelle: total black e charme da regina per tifare Fognini - Pennetta conquista Ballando con le Stelle con un look glamour e un fascino da regina mentre sostiene Fognini al debutto. Segnala ilveggente.it

Ballando con le stelle Magnini show, Fognini bacchettato, Colombari flop - Filippo Magnini sorprende a Ballando con le Stelle 2025, mentre Fabio Fognini e Martina Colombari deludono. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pennetta Show Ballando Stelle