Pennetta show a Ballando con le stelle | total black e charme da regina per tifare Fognini

Ballando con le Stelle, Fabio Fognini debutta e Flavia Pennetta gli “ruba” la scena: look raffinato, charme e sostegno speciale per il marito tennista. Avrà anche cambiato “tribuna”, magari, ma il suo modo di sostenere il marito è rimasto sempre quello. Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono talmente in simbiosi, talmente in sintonia, che si capiscono al volo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Succedeva in campo ed è accaduto anche lo scorso sabato, mentre l’ex tennista ligure, ritiratosi subito dopo Wimbledon, debuttava su un palcoscenico completamente nuovo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

