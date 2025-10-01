Penguin pubblica una nuova edizione di Frankenstein con Elorbi in copertina e l’introduzione di Del Toro

Mentre cresce l’attesa per l’adattamento cinematografico di Guillermo del Toro, Penguin Books ha deciso di ricordare al pubblico dove tutto è iniziato. Il romanzo gotico di Mary Shelley del 1818, opera pionieristica della fantascienza, riceve un’edizione speciale tie-in che celebra l’uscita del film. La copertina riproduce fedelmente il poster cinematografico rivelato di recente, con Jacob Elordi nelle vesti del mostruoso ma stranamente affascinante protagonista della creatura. L’edizione speciale non si limita alla nuova copertina: include un’introduzione scritta dallo stesso Guillermo del Toro, offrendo ai lettori una prospettiva unica sulla visione del regista messicano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

