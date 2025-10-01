Pena capitale in Israele svolta drammatica nella storia del Paese | una legge discriminatoria da regime autoritario contro il diritto internazionale
La proposta, presentata dalla deputata Limor Son Har-Melech del partito Otzma Yehudit guidato dal Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir rappresenta una rottura senza precedenti con una tradizione giuridica consolidata: dal 1962, quando fu giustiziato Adolf Eichmann Il 28 settembr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: pena - capitale
Svolta nel caso Kirk: Robinson si consegna, Trump invoca la pena capitale
Utah, in aula il caso Kirk: Robinson sotto sette accuse e rischio pena capitale
Il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura la legge che introduce la pena capitale per i cosiddetti “terroristi”. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di governo, rappresenta una svolta senza precedenti: Israele non ha mai applicato la pena - facebook.com Vai su Facebook
Il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura la legge che introduce la pena capitale per i cosiddetti “terroristi”. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di governo, rappresenta una svolta senza precedenti: Israele non ha mai applicato la pena - X Vai su X
Israele sempre più fascista: pena di morte obbligatoria per i condannati per omicidi - Gvir, esponente dell’estrema destra, che l’ha presentata come uno strumento di “deterrenza”. Da globalist.it
In Israele pronta una legge per estendere la pena di morte - Amnesty: "Non salverà gli ostaggi, anche le famiglie sono contrarie: ora la proposta passa alla Knesset" ... Riporta dire.it