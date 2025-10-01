Pellegrino il gioiello del Parma che incanta la Serie A e attira i grandi club E Gasperini…
Il Parma non ci sta e respinge 15 milioni per Pellegrino: anche Gasperini lo aveva richiesto per la Roma La prima vittoria stagionale del Parma Calcio contro il Torino porta la firma di Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2003, autore di una doppietta decisiva che ha acceso i riflettori su di lui. Figlio d’arte – . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il gioiello di Ngonge non basta, la doppietta Pellegrino punisce il Toro e rialza il Parma
Calciomercato Parma, Pellegrino e le voci intorno a lui in vista di gennaio. Le ultime - Calciomercato Parma: Pellegrino si prende la scena e fa sognare i tifosi Il nome di Mateo Pellegrino comincia a circolare con insistenza nei discorsi legati al Calciomercato Parma. Scrive calcionews24.com
Parma a ritmo di tango argentino: Pellegrino segna, in attesa di Troilo - Se c’era anche il minimo dubbio su chi potesse essere l’attaccante titolare della prossima stagione in casa Parma, ecco che Mateo Pellegrino ci ha tenuto a mettere in chiaro le cose: la vittoria per 2 ... Riporta tuttomercatoweb.com