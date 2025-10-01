Pedullà non le manda a dire a Tudor | Non ha senso che David venga considerato il titolare Il balletto Vlahovic quando finirà? Ha il dovere di chiarire questi aspetti
Pedullà non le manda a dire a Tudor: tutte le dichiarazioni del giornalista sull’inizio di stagione dei bianconeri. Una gestione dell’attacco che crea confusione, un “balletto” di punte che non aiuta a creare certezze. Il giornalista Alfredo Pedullà, intervenendo su Sportitalia, ha lanciato una critica diretta e precisa a Igor Tudor e al suo modo di gestire il ricco reparto offensivo della Juventus, prendendo come esempio emblematico il caso di Jonathan David. Secondo Pedullà, la gestione dell’attaccante canadese è incomprensibile. “Non ha senso che Jonathan David venga considerato il titolare per poi fare zero minuti contro l’Atalanta”, ha affermato il giornalista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
