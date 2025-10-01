Peculato Ex segretario Pd patteggia 2 anni
Era accusato di essersi impossessato di 160mila euro trafugandoli dal conto della Fondazione Provinciale bresciana per l’assistenza minorile onlus, della quale all’epoca era presidente. Pietro Bisinella (foto) ha patteggiato due anni e la pena è stata sospesa con la condizionale. Si è conclusa così la vicenda di cui l’ex segretario provinciale del Pd, già sindaco di Leno e consigliere comunale nel paese bassaiolo, si era reso protagonista, finendo sotto processo per peculato. Stando alla ricostruzione accusatoria il politico - che lasciò tutte le cariche - tra il 21 novembre 2022 e il 14 settembre 2023 effettuò bonifici e prelievi indebiti dal conto della Fondazione sociosanitaria per un totale appunto di 160mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
