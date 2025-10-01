Pechino Sinner non tradisce le attese | stravince in finale sul suo cemento
Come si suol dire non c’è due senza tre. Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner, il tennista del cuore un po’ di tutti sia di tifosi che di avversari, scende in campo per la finale dell’Atp 500 di Pechino e la fa sua in poco più di un’ora di gioco. Dopo la vittoria nel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: pechino - sinner
A che ora Sinner-Tien oggi, Finale ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming
Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo
Sinner, come festeggia il compleanno? “Voglio una macchina”. E a Pechino ci sarà
Non c'è storia nella finale del China Open: Jannik batte in due set il giovanissimo Tien (6-2; 6-2) e conquista per la seconda volta in carriera il titolo a Pechino #Tennis #ATP #ChinaOpen #Sinner - X Vai su X
Sinner ha conquistato la finale al “China Open”, Atp 500 di Pechino. Il tennista italiano si è imposto in tre set sull’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Sarà Learner Tien a sfidare Sinner in finale, dopo avere a - facebook.com Vai su Facebook
ATP Pechino: Atmane attende Sinner per la rivincita. Forfait di Musetti in doppio - Atmane torna a vincere un match di tabellone principale, mentre Davidovich Fokina travolge Ugo Carabelli ... ubitennis.com scrive
Sinner quando gioca? Il ritorno in campo e il programma dei prossimi tornei: si riparte il 24 settembre a Pechino - L'altoatesino parteciperà al torneo cinese per la terza volta consecutiva e dovrà difendere i punti ... Da ilmessaggero.it