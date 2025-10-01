Pechino Medvedev ha i crampi ma viene punito dall’arbitro per scarso impegno Arrivano le scuse dell’Atp

Ilnapolista.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniil Medvedev ancora protagonista di una vicenda controversa. Stavolta però è lui il danneggiato, come ha dovuto ammettere l’Atp tramite una nota ufficiale. Il fatto si è registrato al torneo di Pechino in scena negli ultimi giorni, dove il tennista russo è stato costretto al ritiro durante la semifinale contro Learner Tien. Cosa è successo? Leggi anche: Proteste, insulti, gesti osceni e racchetta distrutta: Medvedev perde la testa allo Us Open (Video) Pechino, Medvedev accusato ingiustamente di scarso impegno: interviene l’Atp. L’episodio risale proprio alla semifinale. Dopo aver vinto il primo set, il moscovita ha cominciato ad avvertire problemi fisici sin dal secondo parziale (che poi ha perso) e nel terzo faceva davvero fatica a tenersi in piedi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

pechino medvedev ha i crampi ma viene punito dall8217arbitro per scarso impegno arrivano le scuse dell8217atp

© Ilnapolista.it - Pechino, Medvedev ha i crampi ma viene punito dall’arbitro per “scarso impegno”. Arrivano le scuse dell’Atp

In questa notizia si parla di: pechino - medvedev

ATP Pechino 2025, Learner Tien sfiderà Musetti nei quarti. Avanzano Zverev e Medvedev

ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev

Daniil Medvedev sfiderà Tien in semifinale a Pechino: sconfitto Alexander Zverev

pechino medvedev ha crampiATP Pechino: Medvedev combina il solito casino. Ha i crampi, batte da sotto, scenata. Tien contro Sinner in finale - L'arbitro lo ammonisce per scarso impegno e lui ci litiga. Si legge su ubitennis.com

pechino medvedev ha crampiNessuna multa per Medvedev dopo la semifinale a Pechino: l’ATP ammette l’errore del Giudice di sedia - Il tennista russo Daniil Medvedev si è ritirato in semifinale per crampi con molte polemiche. Secondo tennisitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Pechino Medvedev Ha Crampi