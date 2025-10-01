Pechino Medvedev ha i crampi ma viene punito dall’arbitro per scarso impegno Arrivano le scuse dell’Atp
Daniil Medvedev ancora protagonista di una vicenda controversa. Stavolta però è lui il danneggiato, come ha dovuto ammettere l’Atp tramite una nota ufficiale. Il fatto si è registrato al torneo di Pechino in scena negli ultimi giorni, dove il tennista russo è stato costretto al ritiro durante la semifinale contro Learner Tien. Cosa è successo? Leggi anche: Proteste, insulti, gesti osceni e racchetta distrutta: Medvedev perde la testa allo Us Open (Video) Pechino, Medvedev accusato ingiustamente di scarso impegno: interviene l’Atp. L’episodio risale proprio alla semifinale. Dopo aver vinto il primo set, il moscovita ha cominciato ad avvertire problemi fisici sin dal secondo parziale (che poi ha perso) e nel terzo faceva davvero fatica a tenersi in piedi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
