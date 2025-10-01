Pechino festa per il 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese
Migliaia di persone si sono radunate in Piazza Tiananmen, a Pechino, per assistere alla solenne cerimonia dell'alzabandiera. L'evento ha segnato il 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. La cerimonia, un rito militare che si tiene ogni giorno all'alba, assume particolare importanza in date simboliche come il 1° ottobre, festa nazionale, e il Capodanno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
