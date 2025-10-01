Pechino Express | tutte le coppie che viaggeranno dall’Indonesia al Giappone

Il cast di Pechino Express adesso è ufficiale: ecco tutti i concorrenti che partiranno dall'Indonesia, attraverseranno la Cine a raggiungeranno il Giappone per la tappa finale.

Chanel Totti e Filippo Laurini: La Nuova Coppia di Pechino Express 2023

Isola dei Famosi, ex giovane naufraga rivela: "Mi piacerebbe fare Pechino Express con lei"

La prima coppia di Pechino Express 2026 è stata scelta a furor di popolo

Mattia Stanga ed Elisa Maino a Pechino Express 2026: chi sono le altre due coppie che faranno il tour in Cina - Secondo alcune indiscrezioni, del cast di Pechino Express 2026 faranno parte anche Mattia Stanga ed Elisa Maino, creators della Generazione Z seguiti da ... Lo riporta fanpage.it

Pechino Express 2026: ritorna il viaggio dall’Indonesia al Giappone - Pechino Express 2026, il reality che attraverserà tre Paesi asiatici. Come scrive mam-e.it