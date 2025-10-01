Pechino Express | le coppie le tappe ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

L’avventura di Pechino Express è pronta a tornare sugli schermi con la nuova edizione 2026, annunciata da Sky come una delle più ricche di sorprese di sempre. Un viaggio che promette prove estreme, incontri culturali e paesaggi spettacolari, con un cast che mescola sport, musica, comicità e nuove icone digitali. Il cast della nuova stagione. Tra le coppie già confermate spiccano due novità assolute. La prima è quella formata da Mattia Stanga ed Elisa Maino, volti amatissimi dalla Gen Z che porteranno lo spirito dei social in un contesto completamente diverso. La seconda è la coppia sportiva composta da Fiona May e Patrick Stevens, ex campioni di atletica che metteranno alla prova resistenza e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pechino Express: le coppie, le tappe, ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

In questa notizia si parla di: pechino - express

Chanel Totti e Filippo Laurini: La Nuova Coppia di Pechino Express 2023

Isola dei Famosi, ex giovane naufraga rivela: "Mi piacerebbe fare Pechino Express con lei"

La prima coppia di Pechino Express 2026 è stata scelta a furor di popolo

Svelate da Adnkronos due nuove coppie di #PechinoExpress 2026: Fiona May e Patrick Stevens, ex campioni di atletica Mattia Stanga ed Elisa Maino, influencer e content creator - X Vai su X

- “Oh ma il pubblico?” - “Mostruoso” #PECHINOEXPRESS - Fino al Tetto del Mondo ogni venerdì alle 21:30 su TV8 - facebook.com Vai su Facebook

Mangiar rane e pulire elefanti: le anticipazioni della quinta puntata di “Pechino Express 2025” su Tv8 - 30, le 7 coppie rimaste in gara faranno di tutto per conquistare l’immunità e aggiudic ... Secondo iodonna.it

Pechino Express 2026, coppie in gara, team e destinazione - “Pechino Express 2026” sta per tornare: itinerario, nuovi inviati e coppie della nuova edizione condotta da Costantino della Gherardesca ... Lo riporta dilei.it