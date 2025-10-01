‘Pec’ non aperta | resta in Tso Il legale | Sequestro di persona

Resta in ospedale psichiatrico per 7 giorni più del dovuto. Un caso che è finito in tribunale e che riguarda un 53 enne cesenate. L’uomo il 1° dicembre 2023, dopo essere stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) è stato trattenuto tra le mura del reparto psichiatrico dell’ospedale di Cesena. Ma l’ordinanza di Tso firmata dal sindaco Enzo Lattuca su richiesta dei sanitari del reparto di Salute Mentale di Cesena, invece di essere convalidata entro 48 ore dal Tribunale, è stata rigettata dal giudice Danilo Maffa il giorno seguente, 2 dicembre. Il giudice escludeva la presenza di comportamenti violenti da parte del paziente e segni di pericolosità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

