‘Pec’ non aperta | resta in Tso Il legale | Sequestro di persona
Resta in ospedale psichiatrico per 7 giorni più del dovuto. Un caso che è finito in tribunale e che riguarda un 53 enne cesenate. L’uomo il 1° dicembre 2023, dopo essere stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) è stato trattenuto tra le mura del reparto psichiatrico dell’ospedale di Cesena. Ma l’ordinanza di Tso firmata dal sindaco Enzo Lattuca su richiesta dei sanitari del reparto di Salute Mentale di Cesena, invece di essere convalidata entro 48 ore dal Tribunale, è stata rigettata dal giudice Danilo Maffa il giorno seguente, 2 dicembre. Il giudice escludeva la presenza di comportamenti violenti da parte del paziente e segni di pericolosità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: aperta - resta
Richard Rios, trattativa resta aperta ma servono 30 milioni
Il parroco della Barca: “La morte di Bader resta una ferita aperta”
Prima di definire le entrate, la società deve cedere qualche elemento. Ancora attiva la linea con il Milan per Pobega e Adli. Akcicek, un turco per sistemare la difesa. E in attacco resta aperta la pista Cepeda
L’autunno è arrivato, ma La Baia sul molo di Torre Canne resta aperta per regalarvi gusto e calore. La brace resta accesa ogni giorno (tranne il lunedì ) per scaldare i cuori di chi ama il sapore autentico del mare. Ti aspettiamo per panini, arrosti e a - facebook.com Vai su Facebook
29/9/25. Resta aperta fino a domenica prossima 5 ottobre l'interessante mostra della pittrice Daniela Turetta che espone nel tempietto di san Martino a Chioggia con orari tutti i giorni 16-19 e venerdì, sabato e domenica anche dalle 10 alle 12. (in FB:panoramic - X Vai su X