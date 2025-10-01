Pd spaesato sul piano Trump e sulla mozione di Meloni su Gaza Delrio | Si può votare

Stanno morendo di riflessione.  Non hanno la forza di riconoscere, e nel Pd sono tentati, che su Gaza si può stare con Meloni. L’opposizione è spaesata dalla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Schlein e i suoi si confrontano sulla proposta della Casa Bianca e dei paesi arabi tra mille contraddizioni interne e le solite difficoltà nella gestione della coalizione - Schlein e i suoi si confrontano sulla proposta della Casa Bianca e dei paesi arabi tra mille contraddizioni interne e le solite difficoltà nella gestione della coalizione ... Scrive linkiesta.it

