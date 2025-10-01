Pd | La mozione della Lega sui Cas è solo propaganda elettorale
Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha votato contro la mozione presentata dalla Lega in materia di Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas) “perché - spiegano dal partito attraverso una nota stampa - si tratta di un atto puramente propagandistico, volto a creare allarme sociale senza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
