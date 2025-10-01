pd aria da resa dei conti riecco il terzo mandato

C’è, ancora una volta, un clima da resa dei conti in casa Pd. Che le divisioni abbiano pesato sulla sconfitta sembra ormai lapalissiano. I commenti del giorno dopo sono tutti unanimi nei buoni propositi: analisi del voto per capire gli errori e riportare dritto il timone. Ma il recente passato pesa. "Prendiamo atto del risultato – commenta Manuela Bora, consigliera regionale uscente del Partito Democratico, non rientrata nella lista dei candidati dem in seguito alla bocciatura del suo terzo mandato da parte della direzione provinciale e regionale del partito – È una sconfitta che pesa, ma non cancella l’impegno di tanti amministratori, militanti e cittadini che hanno creduto in un progetto alternativo alla destra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

