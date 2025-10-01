Payero pronto alla sfida | Inter avversario importante A Milano per fare del nostro meglio…

Payero, giocatore della Cremonese, si prepara per la sfida di san Siro contro i nerazzurri: le parole in conferenza stampa del calciatore. Autore di una prestazione di qualità nella trasferta di Como, Martin Payero, centrocampista della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa della sua esperienza finora in grigiorosso e delle aspettative in vista della sfida contro l’ Inter di Cristian Chivu, in programma sabato prossimo. Payero ha cominciato il suo intervento parlando delle prime settimane in Cremona: «Io e la mia famiglia ci stiamo trovando bene e siamo felici, l’approccio è stato senza dubbio positivo», ha dichiarato, dimostrando di essersi integrato rapidamente nella squadra e nell’ambiente. 🔗 Leggi su Internews24.com

