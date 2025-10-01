Pavarotti 90 | a Verona uno show di duetti ricordi e sorprese

Verona, 1 ottobre 2025 – Neppure il diluvio improvviso è riuscito a guastare il gran galà “ Pavarotti 90 ” che ieri sera all'Arena di Verona ha celebrato il maestro Luciano Pavarotti nel 90esimo anniversario della sua nascita. Alcune fra le più grandi voci della lirica internazionale hanno condiviso il palco con stelle del pop e giovani talenti (nello show presentato da Michelle Hunziker) per un omaggio alla straordinaria arte del tenorissimo che continua a emozionare e a ispirare. Lo spettacolo ha voluto anche rievocare le atmosfere indimenticabili dei ‘ Pavarotti & Friends ’ che dal 1992 portarono a Modena i più celebri interpreti per duettare con Luciano: alcuni dei protagonisti di allora, come Laura Pausini, Biagio Antonacci e Ligabue, hanno dunque riproposto i brani delle loro esibizioni di quegli anni bellissimi, tornando a cantare virtualmente insieme al tenorissimo, in un ponte fra i generi ma anche fra le generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

