Pavarotti 90 | a Verona uno show di duetti ricordi e sorprese

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona, 1 ottobre 2025 – Neppure il diluvio improvviso è riuscito a guastare il gran galà “ Pavarotti 90 ” che ieri sera all'Arena di Verona ha celebrato il maestro Luciano Pavarotti nel 90esimo anniversario della sua nascita. Alcune fra le più grandi voci della lirica internazionale hanno condiviso il palco con stelle del pop e giovani talenti (nello show presentato da Michelle Hunziker) per un omaggio alla straordinaria arte del tenorissimo che continua a emozionare e a ispirare. Lo spettacolo ha voluto anche rievocare le atmosfere indimenticabili dei ‘ Pavarotti & Friends ’ che dal 1992 portarono a Modena i più celebri interpreti per duettare con Luciano: alcuni dei protagonisti di allora, come Laura Pausini, Biagio Antonacci e Ligabue, hanno dunque riproposto i brani delle loro esibizioni di quegli anni bellissimi, tornando a cantare virtualmente insieme al tenorissimo, in un ponte fra i generi ma anche fra le generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pavarotti 90 a verona uno show di duetti ricordi e sorprese

© Ilrestodelcarlino.it - Pavarotti 90: a Verona uno show di duetti, ricordi e sorprese

In questa notizia si parla di: pavarotti - verona

Pavarotti 90, all’Arena di Verona anche Mahmood, Ligabue, Il Volo, Grigolo

Luciano Pavarotti: grande concerto-tributo all’Arena di Verona per i 90 anni dalla nascita

Le stelle della musica all’Arena di Verona per celebrare Pavarotti: tutti i nomi degli artisti

pavarotti 90 verona show90 anni dalla nascita di Pavarotti, al concerto all’Arena di Verona anche Tozzi e Hauser - Leggi su Sky TG24 l'articolo 90 anni dalla nascita di Pavarotti, al concerto all’Arena di Verona anche Tozzi e Hauser ... Come scrive tg24.sky.it

pavarotti 90 verona showARENA DI VERONA, LE STAR DELLA LIRICA E DEL POP BRILLANO PER PAVAROTTI - Il mondo della lirica canta con quello del pop per celebrare la voce che per primo li fece unire in concerti indimenticabili. Scrive tvqui.it

Cerca Video su questo argomento: Pavarotti 90 Verona Show