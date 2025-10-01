Paupisi tutte le ombre su Salvatore Ocone dalla depressione ai vestiti tolti in piazza davanti a tutti

I segnali di disturbi psichici di Salvatore Ocone, 58enne che ha ucciso mogli e figlio a Paupisi, riducendo la figlia in fin di vita: la depressione.

paupisi tutte ombre salvatoreOmicidi di Paupisi, così ha agito Salvatore Ocone: i figli colpiti alla testa, portati via per chilometri, poi l'auto trovata in un oliveto. La ricostruzione - «Avevamo dedotto che i ragazzi erano feriti, che erano stati probabilmente colpiti a casa e che poi il padre li aveva caricati in auto e se li stava portando appresso, forse in ... Da ilmattino.it

Paupisi, l’orrore tra le mura di casa: Salvatore uccide moglie e figlio, due ore di sopralluogo del medico legale e dei carabinieri - Due ore di sopralluogo del medico legale e dei carabinieri per una ricostruzione dettagliata dell’omicidio. Lo riporta ilmattino.it

