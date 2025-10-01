Paupisi tutte le ombre su Salvatore Ocone dalla depressione ai vestiti tolti in piazza davanti a tutti

I segnali di disturbi psichici di Salvatore Ocone, 58enne che ha ucciso mogli e figlio a Paupisi, riducendo la figlia in fin di vita: la depressione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Paupisi, tutte le ombre su Salvatore Ocone dalla depressione ai vestiti tolti in piazza davanti a tutti

La tragedia a Paupisi. Fermato in provincia di Campobasso il 58enne che ha ucciso con una pietra la moglie di 49 anni ed è scappato con i figli. Il ragazzo è stato trovato senza vita in auto, la sedicenne è ora ricoverata in gravi condizioni.

Tra qualche giorno Salvatore Ocone ed Elisabetta Polcino avrebbero festeggiato i 25 anni di matrimonio. Invece la tragedia. La coppia ha 3 figli, un ragazzo maggiorenne che vive e lavora fuori da Paupisi, una ragazza di 16 anni e un ragazzino di 15.

Omicidi di Paupisi, così ha agito Salvatore Ocone: i figli colpiti alla testa, portati via per chilometri, poi l'auto trovata in un oliveto. La ricostruzione - «Avevamo dedotto che i ragazzi erano feriti, che erano stati probabilmente colpiti a casa e che poi il padre li aveva caricati in auto e se li stava portando appresso, forse in ... Da ilmattino.it

Paupisi, l’orrore tra le mura di casa: Salvatore uccide moglie e figlio, due ore di sopralluogo del medico legale e dei carabinieri - Due ore di sopralluogo del medico legale e dei carabinieri per una ricostruzione dettagliata dell’omicidio. Lo riporta ilmattino.it