Paupisi Salvatore Ocone svela il movente del femminicidio di Elisabetta Polcino | Mia moglie era aggressiva

Femminicidio di Paupisi, Salvatore Ocone ha rivelato il movente dell’aggressione: il 58enne sostiene che Elisabetta Polcino fosse molto aggressiva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Omicidio a Paupisi (BN), 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra dopo una lita dal marito Salvatore Ocone, uomo in fuga con i figli

