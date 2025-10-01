Paupisi Salvatore Ocone svela il movente del femminicidio di Elisabetta Polcino | Mia moglie era aggressiva

Femminicidio di Paupisi, Salvatore Ocone ha rivelato il movente dell’aggressione: il 58enne sostiene che Elisabetta Polcino fosse molto aggressiva. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Paupisi, Salvatore Ocone svela il movente del femminicidio di Elisabetta Polcino: "Mia moglie era aggressiva"

In questa notizia si parla di: paupisi - salvatore

Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Omicidio a Paupisi (BN), 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra dopo una lita dal marito Salvatore Ocone, uomo in fuga con i figli

Omicidio a Paupisi (BN), 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra dopo una lite dal marito Salvatore Ocone, uomo in fuga con i figli

#Benevento La strage a #Paupisi. È in cella, sorvegliato a vista, Salvatore Ocone che ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di pietra. Mentre è ricoverata in gravi condizioni la figlia. Poco fa la conferenza stampa del procuratore di Benevento. L’inviata #GR1 @el - X Vai su X

Parla la signora Enza, lontana parente delle vittime, la prima ad arrivare sul luogo del delitto a Paupisi (Benevento), dove Salvatore Ocone, 58 anni, ha ucciso la moglie Elisabetta Polcino prima di fuggire e poi uccidere anche il figlio minore e ridurre in fin di vit - facebook.com Vai su Facebook

Paupisi, Salvatore Ocone svela il movente del femminicidio di Elisabetta Polcino: "Mia moglie era aggressiva" - Femminicidio di Paupisi, Salvatore Ocone ha rivelato il movente dell’aggressione: l'uomo sostiene che Elisabetta Polcino fosse molto aggressiva ... Secondo virgilio.it

Salvatore confessa e svela: "Ecco perché l’ho fatto" (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ... Si legge su donna.fidelityhouse.eu