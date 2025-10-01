Paupisi la strage familiare e il ‘delirio di rovina’ | l’analisi della dottssa Roberta Bruzzone

Tempo di lettura: 2 minuti Il piccolo comune di Paupisi è stato scosso da una tragedia che lascia sgomenti: Salvatore Ocone, 56 anni, ha prima ucciso la moglie Elica Polcino colpendola con una pietra mentre dormiva, poi ha tolto la vita al figlio minore Cosimo, 15 anni, e ferito gravemente la figlia Antonia Natalia, 17 anni, ora ricoverata in prognosi riservata al Neuromed di Pozzilli. Un dramma che sembra inscriversi in quella dinamica psicologica estrema che la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, attraverso un post sui suoi social, ha definito “ delirio di rovina ”. Secondo Bruzzone, episodi simili non nascono dal nulla ma da un meccanismo psichico devastante: una convinzione incrollabile che la propria vita sia irrimediabilmente distrutta, senza più possibilità di riscatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone

