Paupisi la confessione di Salvatore Ocone | dopo aver colpito Elisabetta Polcino si è lanciato sui figli

Notizie.virgilio.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato Salvatore Ocone a uccidere la moglie Elisabetta Polcino. L’uomo, scappato da Paupisi con i figli, ha confessato l’omicidio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

paupisi la confessione di salvatore ocone dopo aver colpito elisabetta polcino si 232 lanciato sui figli

© Notizie.virgilio.it - Paupisi, la confessione di Salvatore Ocone: dopo aver colpito Elisabetta Polcino si è lanciato sui figli

In questa notizia si parla di: paupisi - confessione

Paupisi, la confessione di Salvatore Ocone: dopo aver colpito Elisabetta Polcino si è lanciato sui figli - Salvatore Ocone ha confessato l'omicidio della moglie Elisabetta Polcino e del figlio 15enne. Si legge su virgilio.it

paupisi confessione salvatore oconeDuplice omicidio Paupisi, Ocone confessa: ha ucciso moglie e figlio, grave la figlia al Neuromed - Duplice omicidio Paupisi: Ocone confessa, in carcere a Campobasso sorvegliato a vista. Lo riporta primonumero.it

Cerca Video su questo argomento: Paupisi Confessione Salvatore Ocone