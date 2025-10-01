Paupisi il dolore della comunità scolastica | Cosimo ragazzo dolce e sensibile

Anteprima24.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Non ci sono parole per una vita spezzata così. Ciao Cosimo. troppo presto. Ti giunga lassù l’abbraccio forte di tutta la comunità scolastica”. Con queste parole, l’ITI ‘Lucarelli’ di Benevento ha voluto salutare Cosimo Ocone, il 15enne ucciso dal padre nella tragedia familiare consumatasi ieri a Paupisi. Un messaggio breve ma intenso, che racchiude lo smarrimento e il dolore di docenti e compagni di classe di fronte a una morte assurda e improvvisa. Tanti i pensieri e i ricordi condivisi in queste ore. Gli insegnanti descrivono Cosimo come un ragazzodolce e sensibile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

paupisi il dolore della comunit224 scolastica cosimo ragazzo dolce e sensibile

© Anteprima24.it - Paupisi, il dolore della comunità scolastica: “Cosimo, ragazzo dolce e sensibile”

In questa notizia si parla di: paupisi - dolore

Cerca Video su questo argomento: Paupisi Dolore Comunit224 Scolastica