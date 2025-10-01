Paupisi fermato un uomo per duplice omicidio

Inchiesta della Procura dopo i fatti del 30 settembre: contestati anche tentato omicidio e sequestro di persona. Nella tarda serata di ieri da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento e del Comando Provinciale di Campobasso è stata data esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto – nell’ambito di un procedimento iscritto per duplice omicidio pluriaggravato, tentato omicidio pluriaggravato e sequestro di persona – emesso da questa Procura della Repubblica a seguito dei fatti accaduti a partire dalla prima mattina del 30 settembre in Paupisi. Nota stampa Procura di Benevento L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Elisa Polcino uccisa dal marito Salvatore Ocone a Paupisi: l'uomo fermato a Campobasso, era fuggito con i figli (ritrovati vivi)

Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi: fermato a Campobasso, verifiche sui figli

Paupisi, uccide moglie a colpi di pietra: fermato a Campobasso. Un figlio è morto, l'altro in fin di vita

Duplice omicidio a Paupisi, l’uomo ha confessato: uccisi moglie e figlio, gravissima la figlia 16enne - Duplice omicidio a Paupisi, l'uomo ha confessato: uccisi moglie e figlio, gravissima la figlia 16enne. Segnala 2anews.it

Duplice omicidio Paupisi, Ocone confessa: ha ucciso moglie e figlio, grave la figlia al Neuromed - Duplice omicidio Paupisi: Ocone confessa, in carcere a Campobasso sorvegliato a vista. Secondo primonumero.it