Paupisi BN Salvatore Ocone confessa omicidio moglie Elisa Polcino e del figlio 15enne Cosimo altra figlia 16enne ferita gravemente

A Paupisi l’orrore familiare: trovati morti Elisabetta Polcino e il figlio 15enne. Arrestato il marito, in fuga con i figli dopo la strage Strage familiare a Paupisi, in provincia di Benevento. Salvatore Ocone, 58 anni, ha confessato: è stato lui ad uccidere a colpi di pietra e bottiglia la m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Paupisi (BN), Salvatore Ocone confessa omicidio moglie Elisa Polcino e del figlio 15enne Cosimo, altra figlia 16enne ferita gravemente

In questa notizia si parla di: paupisi - salvatore

Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Omicidio a Paupisi (BN), 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra dopo una lita dal marito Salvatore Ocone, uomo in fuga con i figli

Omicidio a Paupisi (BN), 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra dopo una lite dal marito Salvatore Ocone, uomo in fuga con i figli

+++ Fermato Salvatore Ocone, “un figlio è morto, l’altro in fin di vita” +++ Individuata a #Campobasso l’auto dell’uomo ricercato da questa mattina, dopo l’omicidio della moglie Elisabetta Polcino, trovata senza vita in casa a #Paupisi (Benevento). Anche i due fi - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Paupisi (Benevento), fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'agricoltore 58enne che oggi ha ucciso la moglie 49enne, Elisa Polcino, mentre lei era a letto. L'uomo, fuggito in auto, aveva portato con sé i due figli minorenni: ucciso il 15enne, gravem - X Vai su X

Duplice omicidio Paupisi, Ocone confessa: ha ucciso moglie e figlio, grave la figlia al Neuromed - Duplice omicidio Paupisi: Ocone confessa, in carcere a Campobasso sorvegliato a vista. Come scrive primonumero.it

Chi è Salvatore Ocone, l'uomo che ha ucciso moglie e figlio a Paupisi: ha confessato. Grave la figlia - È stato fermato tra Mirabello Sannitico e Ferrazzano, in provincia di Campobasso, dopo una fuga durata oltre dodici ore. Come scrive tag24.it