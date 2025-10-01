Paupisi BN Salvatore Ocone confessa omicidio moglie Elisa Polcino e del figlio 15enne Cosimo altra figlia 16enne ferita gravemente

A Paupisi l’orrore familiare: trovati morti Elisabetta Polcino e il figlio 15enne. Arrestato il marito, in fuga con i figli dopo la strage Strage familiare a Paupisi, in provincia di Benevento. Salvatore Ocone, 58 anni, ha confessato: è stato lui ad uccidere a colpi di pietra e bottiglia la m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

