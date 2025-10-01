Paulo Dybala si prepara a vivere una delle gioie più grandi della vita: diventerà papà per la prima volta. A dare la notizia sono stati proprio lui e la moglie Oriana Sabatini attraverso un tenero video condiviso sui social, che ha subito commosso i fan. La coppia, che lo scorso anno ha coronato il proprio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Paulo Dybala presto papà: l’annuncio sui social con Oriana e lo spoiler sul sesso