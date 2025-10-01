Paulo Dybala presto papà | l’annuncio sui social con Oriana e lo spoiler sul sesso
Paulo Dybala si prepara a vivere una delle gioie più grandi della vita: diventerà papà per la prima volta. A dare la notizia sono stati proprio lui e la moglie Oriana Sabatini attraverso un tenero video condiviso sui social, che ha subito commosso i fan. La coppia, che lo scorso anno ha coronato il proprio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: paulo - dybala
Roma, Paredes su Dybala: “Paulo al Boca? Un sogno, ma non interferisco nelle sue decisioni”
Roma, Gasperini ha una nuova strategia per Paulo Dybala. Cosa trapela a Trigoria?
Paulo Dybala si spaventa: la suocera Catherine Fulop cade dal palco, ma lei rassicura: “Sono viva” – VIDEO
Paulo Dybala - facebook.com Vai su Facebook
“Primo post di noi tre”: Paulo Dybala diventerà papà. L’annuncio social della moglie Oriana https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/30/news/paulo_dybala_papa_annuncio_social_moglie_oriana_auguri_tony_effe-424881783/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Paulo Dybala presto papà: primo figlio in arrivo con Oriana Sabatini - La storia d’amore tra Paulo e Oriana, iniziata nel 2019, è stata coronata da momenti indimenticabili, come la romantica proposta di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi. Riporta iodonna.it
VIDEO - Dybala diventa papà: l'annuncio emozionante sui social - Con un filmato condiviso sui profili Instagram, Oriana e Paulo annunciano la bellissima notizia: presto la famiglia degli argentini si allargherà ... Come scrive ilromanista.eu