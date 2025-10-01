Paulo Dybala e Oriana Sabatini presto genitori | l' annuncio sui social network
Un anno dopo le nozze celebrate in Argentina Paulo Dybala e Oriana Sabatini si preparano a diventare genitori. L'attaccante della Roma e la cantante argentina sono in attesa del loro primo figlio e la notizia, come spesso accade tra i personaggi famosi, è arrivata da Instagram, dove la coppia ha mostrato la prima ecografia del nascituro. Il post di annuncio. Da giorni nell'ambiente romano circolava l'indiscrezione sulla gravidanza di Oriana Sabatini, ma la coppia aveva mantenuto il massimo riserbo sulla notizia nell'attesa di superare il primo trimestre di gestazione. Oltrepassata la fase più delicata della gravidanza Paulo Dybala e la moglie hanno deciso di condividere la loro felicità per il lieto evento, pubblicando le foto della prima ecografia sui social network. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: paulo - dybala
Roma, Paredes su Dybala: “Paulo al Boca? Un sogno, ma non interferisco nelle sue decisioni”
Roma, Gasperini ha una nuova strategia per Paulo Dybala. Cosa trapela a Trigoria?
Paulo Dybala si spaventa: la suocera Catherine Fulop cade dal palco, ma lei rassicura: “Sono viva” – VIDEO
Paulo Dybala - facebook.com Vai su Facebook
“Primo post di noi tre”: Paulo Dybala diventerà papà. L’annuncio social della moglie Oriana https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/30/news/paulo_dybala_papa_annuncio_social_moglie_oriana_auguri_tony_effe-424881783/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Paulo Dybala presto papà: primo figlio in arrivo con Oriana Sabatini - La storia d’amore tra Paulo e Oriana, iniziata nel 2019, è stata coronata da momenti indimenticabili, come la romantica proposta di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi. Segnala iodonna.it
Paulo Dybala e Oriana Sabatini presto genitori: l'annuncio sui social network - Un anno dopo le nozze celebrate in Argentina Paulo Dybala e Oriana Sabatini si preparano a diventare genitori. Segnala msn.com