Paulo Dybala e Oriana Sabatini presto genitori | l' annuncio sui social network

Un anno dopo le nozze celebrate in Argentina Paulo Dybala e Oriana Sabatini si preparano a diventare genitori. L'attaccante della Roma e la cantante argentina sono in attesa del loro primo figlio e la notizia, come spesso accade tra i personaggi famosi, è arrivata da Instagram, dove la coppia ha mostrato la prima ecografia del nascituro. Il post di annuncio. Da giorni nell'ambiente romano circolava l'indiscrezione sulla gravidanza di Oriana Sabatini, ma la coppia aveva mantenuto il massimo riserbo sulla notizia nell'attesa di superare il primo trimestre di gestazione. Oltrepassata la fase più delicata della gravidanza Paulo Dybala e la moglie hanno deciso di condividere la loro felicità per il lieto evento, pubblicando le foto della prima ecografia sui social network. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

