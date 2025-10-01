Paulo Dybala diventa papà Oriana Sabatini è incinta

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Primo post di noi tre” scrivono Paulo Dybala e Oriana Sabatini annunciando con un video che diventeranno genitori. La modella e il calciatore, a poco più di un anno dal matrimonio celebrato a Buenos Aires, sono in dolce attesa di una femminuccia che arriverà a febbraio 2026 e scoppiano di felicità. Attraverso i loro profili Instagram, Dybala e la Sabatini hanno pubblicato un video dell’ecografia che mostra il battito della loro bimba. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

paulo dybala diventa pap224 oriana sabatini 232 incinta

© Tgcom24.mediaset.it - Paulo Dybala diventa papà, Oriana Sabatini è incinta

In questa notizia si parla di: paulo - dybala

Roma, Paredes su Dybala: “Paulo al Boca? Un sogno, ma non interferisco nelle sue decisioni”

Roma, Gasperini ha una nuova strategia per Paulo Dybala. Cosa trapela a Trigoria?

Paulo Dybala si spaventa: la suocera Catherine Fulop cade dal palco, ma lei rassicura: “Sono viva” – VIDEO

paulo dybala diventa pap224Paulo Dybala diventa papà per la prima volta: l’annuncio con la moglie Oriana Sabatini/ “Primo post in tre” - Oriana Sabatini aspetta la sua prima figlia con Paulo Dybala: l'annuncio social ... Come scrive ilsussidiario.net

paulo dybala diventa pap224VIDEO - Dybala diventa papà: l'annuncio emozionante sui social - Con un filmato condiviso sui profili Instagram, Oriana e Paulo annunciano la bellissima notizia: presto la famiglia degli argentini si allargherà ... Segnala ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Paulo Dybala Diventa Pap224