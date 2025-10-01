Paul Schrader condivide la sua opinione su Una battaglia dopo l’altra

L’iconico regista e sceneggiatore Paul Schrader è tornato ancora una volta su Facebook per esprimere alcune opinioni brutalmente sincere sui film da lui visti, questa volta concentrandosi sull’ultimo titolo di Paul Thomas Anderson: Una battaglia dopo l’altra ( qui la nostra recensione ). Nel suo posto ( che si può leggere qui ) Schrader afferma che, sebbene il film rappresenti “ un cinema di livello A+ ”, personalmente non è riuscito a entrare in sintonia con le interpretazioni dei protagonisti. “ Per quanto ci provassi, non riuscivo a provare un briciolo di empatia per Leo DiCaprio o Sean Penn ”, ha scritto Schrader, aggiungendo: “ Continuavo ad aspettare che morissero ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

