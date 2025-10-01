Pastore | L’impatto di Modric mi ricorda quello di van Bommel Ecco il suo pensiero

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Giuseppe Pastore paragona l'impatto di Luka Modric con il Milan con quello di van Bommel nell'anno dello Scudetto con Allegri. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pastore: “L’impatto di Modric mi ricorda quello di van Bommel”. Ecco il suo pensiero

Modric arriva e ricorda una cosa fondamentale. E ce n'è un altro a braccetto con lui - Contava di convincere Luka Modric a vestirsi di rossonero, ma la sua visita è servita solo per la conferma. Riporta tuttomercatoweb.com

