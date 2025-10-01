Passi avanti per la riapertura della Biblioteca ma restano i dubbi | Contraddizioni tra cronoprogramma e determina Asset

Foggiatoday.it | 1 ott 2025

Il Comitato per la riapertura della Biblioteca ‘La Magna Capitana’ accoglie con soddisfazione il comunicato della Regione Puglia in cui viene reso pubblico il cronoprogramma per la riapertura al pubblico della Biblioteca, nonché la pubblicazione della determina formale di Asset Puglia, che, dopo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

