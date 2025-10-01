Passaggio ad ordinamento delle filiere tecnologico-professionali AS 2026-27 | bilanci e prospettive convegno il 2 ottobre

ROMA – Giovedì 2 ottobre, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegnoPassaggio ad ordinamento delle filiere tecnologico-professionali A.S. 2026-27: bilanci e prospettive”. Interviene la segretaria di presidenza, Annarita Patriarca. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

