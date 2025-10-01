Passa il Piano per l’offerta formativa | Scuole più moderne e inclusive

Innovazione e inclusione, investimenti e finanziamenti a progetti per quasi duecentomila euro, servizi confermati, 15 milioni investiti in un triennio per l’edilizia scolastica, "non per scuole nuove, salvo il caso scuola media: ma per riqualificare e rendere sempre più sicuro, attrattivo e confortevole il patrimonio che già abbiamo", passa in aula il Piano per l’offerta formativa (Piof) 2025-2026, dal titolo "Scuola e comunità, la rete che fa crescere". Piof in approvazione in anticipo rispetto agli anni scorsi, la presentazione a voce del sindaco Antonio Fusé: dopo le dimissioni estive dell’assessora alla Scuola Doriana Marangoni, e in attesa della sospirata surroga ("Mi sono preso del tempo", ha ribadito il primo cittadino in aula), ha avocato a sè le deleghe “vacanti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

