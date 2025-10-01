"Chi conosce l’abbandono, la marginalità e l’emigrazione forzata riconosce subito il dolore di un popolo che chiede giustizia. Noi diciamo con chiarezza che riconosceremo lo Stato di Palestina. Non è solo un atto simbolico, è una scelta politica, di civiltà e di coraggio". Così Pasquale Tridico, eurodeputato M5S e candidato del centrosinistra in Calabria, sul suo profilo social ribadisce che seguirà la linea (dimostratasi fallimentare) di Matteo Ricci sui temi di politica estera. “Come Matteo Ricci nelle Marche, anche qui in Calabria faremo la stessa cosa”, aveva detto Tridico intervista dal Foglio pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pasquale Tridico promette: "Riconosceremo lo Stato della Palestina"