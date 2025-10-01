Pasotti Calabresi e Marcorè per la nuova stagione teatrale di San Donà

Prenderà il via il prossimo 25 novembre “Visioni”, la nuova stagione del Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave. Nove appuntamenti che accompagneranno il pubblico fino al termine di marzo 2026 e vedranno alternarsi sul palco artisti italiani e compagnie di caratura internazionale.Clicca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

