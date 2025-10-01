Visto che Bergamo è sempre tutta un cantiere, si può dire che l'Atalanta esce dalle fondamenta anche in Europa. Il Bruges è battuto quasi all'ultimo respiro (per la Dea rivincita del ko ai playoff di 7 mesi fa), e per Ivan Juric è un passo avanti nella sua missione credibilità, in uno stadio che per ora con lui resta guardingo. Il gol di Pasalic, arrivato a 2 minuti dalla fine, lo potrà aiutare a scrollarsi di dosso il passato incombente. Finalmente guarda chi c'è: il tecnico della Dea decide di rilanciare Lookman dall'inizio, arrivato quasi di soppiatto per il riscaldamento. Qualche timido applauso, nessun fischio udibile, un po' di indifferenza, ma è chiaro quanto sia mancato all'Atalanta, sicuramente di più di quanto l'Atalanta sia mancata a lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pasalic scaccia-fantasmi. La Dea ribalta il Bruges