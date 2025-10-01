Pasalic ha segnato ancora stavolta in Champions League contro il Club Brugge. In diretta se ne sono dette di tutti i colori su di lui. Calciatore di grande livello è rimasto a lungo all’Atalanta senza mai trovare la grande squadra che gli avrebbe permesso di fare il grande salto. Il Milan era arrivato quando era ancora troppo giovane. (ANSA) TvPlay.it Enrico Camelio sbotta in live: “ Per me la Roma doveva andare su Pasalic. È un giocatore sottovalutato e doveva vestire la maglia di un club più blasonato”. Si unisce Carlo Roscito che svela un aneddoto: “ Pensate che la Lazio lo stava per prendere prima del Chelsea e ci rinunciò per 100mila euro”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Pasalic, la Roma e la Lazio: indiscrezioni assurde in live