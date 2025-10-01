Party dj set e una sfilata firmata Calcaterra per il nuovo lancio di KIWI Vapor

K IWI Vapor stravolge Milano con due iniziative da sogno: un party con dj set e Guest star (attesissima) e una sfilata di moda raffinata firmata da Daniele Calcaterra, nome della moda italiana. Tutto in un solo mese: wow! Il mondo di KIWI Vapor. guarda le foto Che party. La performance di Kataklò Athletic Dance Theatre Credits: alelammaportfolio Nella serata del 10 Settembre nel super cool Garage 21, danza, musica e creatività hanno dato vita a una delle serate più sensazionali della stagione milanese. Una celebrazione dell’innovazione attraverso performance immersive e un’atmosfera cosmopolita che ha visto il pubblico vivere un’esperienza multisensoriale unica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Party, dj set e una sfilata firmata Calcaterra per il nuovo lancio di KIWI Vapor

