Partinico | enorme piantagione di marijuana da 3 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza

Il sequestro. La Guardia di Finanza di Palermo ha individuato e posto sotto sequestro una vasta piantagione di marijuana a Partinico. L'operazione ha portato al rinvenimento di circa 1.600 piante e di 70 chilogrammi di cannabis già lavorata e pronta per la vendita. La scoperta. Durante un'attività di pattugliamento, i finanzieri della Compagnia di Partinico sono stati attratti dal forte odore di marijuana proveniente da un casolare isolato. All'interno dell'edificio sono stati trovati strumenti e attrezzature per la coltivazione e l'essiccazione delle piante, tra cui lampade ad alta intensità, deumidificatori, condizionatori e macchinari per la lavorazione delle infiorescenze.

